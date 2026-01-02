Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç aileleri tanıştırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özgü Kaya, son dönemde özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Daha önce Merve Boluğur'la bir evlilik yaşayan ancak kısa sürede boşanan popçu Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla konuşulan ünlü isim, sosyal medyadan müjdeyi verdi.

YEMEKTE ŞARKILAR SÖYLENDİ

Özgü Kaya'nın anne-babası Ümmü-Ercan Kaya, Murat Dalkılıç'ın babası Sedat Dalkılıç ile yılbaşı yemeği yedi. Murat Dalkılıç gitar çaldı. Ercan Kaya da müstakbel damadına eşlik etti. Ünlü çiftin o anları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.