Ünlüler Gürcistan havaalanında mahsur kaldı

- Kar yağışı nedeniyle Gürcistan'daki uçuşlar iptal edilince Ece Erken, İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe ve oryantal Didem havaalanında mahsur kaldı.
- Ece Erken, havalimanından yaptığı paylaşımla mahsur kalan ünlülerin durumunu sosyal medyada duyurdu.
- Havalimanındaki bekleyiş sırasında Tilbe, hayranlarıyla fotoğraf çekildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Gürcistan'da aralıksız kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edildiği öğrenildi.
ÜNLÜLER GERİ DÖNEMEDİ
Yeni yıla Gürcistan'daki bir otelde giren ünlü sunucu Ece Erken, havalimanında yaptığı paylaşımla İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe ve oryantal Didem'in mahsur kaldığını gösterdi.
"2026'NIN İLK GÜNÜ"
Havalimanından görüntüleri '2026'da ilk günüm' notuyla yayınlayan Ece Erken, uzun süren bekleyişin ardından uçağın kalktığını paylaştı.
YILDIZ TİLBE'YE YOĞUN İLGİ
Erken'in havalimanından paylaştığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yıldız Tilbe'nin hayranlarıyla fotoğraf çekildiği anlar, dikkatlerden kaçmadı.