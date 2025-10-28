Ailesi Nihal Candan için mevlit okuttu! Annesinin sözleri gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir moda yarışmasında fenomen kardeşler ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti.

MEVLİT OKUNDU

Kısa sürede 23 kiloya kadar düşen fenomen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Candan'ın vefatından 4 ay sonra ailesi mevlit okuttu.

"BENİ CEHENNEMİN DİBİNE ATTIN"

Anne Umut Candan, mevlitten bir görüntü paylaşıp üstüne de şu notu düştü:

"Sen bana Yasin okutacaktın kuzum. Beni cehennemin en dibine attın da gittin."

Mevlidin ardından Nihal Candan'ın mezarına giden kardeşleri Su ve Bahar Candan, ablalarının mezarına sarılarak, gözyaşlarına boğuldu.