Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar'ın mayolu kar videosu gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların usta oyuncularından Erdal Özyağcılar’ın kızı Zeynep Özyağcılar, sosyal medya hesabından yayınladığı son video ile gündeme bomba gibi düştü.

Yeni yılı karla karşılayan Zeynep Özyağcılar, dayanamayıp karlar üzerinde yuvarlandı.

"KİMSEYE VERECEK HESABIM YOK"

Siyah mayosunu giyip kar üzerinde adeta dans eden Zeynep Özyağcılar, "Kimseye verilecek hesabım yok çok şükür. Her 1 Ocak denizde olurum. Burası don yaptı, araba çıkmadı. Ben de kara girerim dedim..." ifadelerini kullandı.