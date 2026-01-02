Aslı Bekiroğlu doktor hatasını anlattı: Yanlışlıkla bağırsağım kesildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Talihsiz açıklamaları ve gaflarıyla sık sık magazin gündemine konu olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, miyom ameliyatı sırasında doktorun yanlışlıkla bağırsağını kestiğini ve doktor hatası nedeniyle uzun süre hastanede kaldığını açıkladı.

Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini ancak ciddi bir komplikasyon yaşandığını belirten Bekiroğlu, süreci şu sözlerle anlattı:

"İKİ TANE DAHA AMELİYAT OLACAĞIM"

“Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Miyom alınırken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, yaklaşık 7 santim kadar. Bir hafta sonra, bağırsağım kesildiği için yeniden ameliyata girdim. Çünkü orası dikilmişti ama sonrasında bir sızıntı olmuş. Ardından 6-7 ay kadar bekledik. En son ekimde bir kez daha ameliyat oldum. Bu sefer kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımdan alıp içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım; biri ocakta, diğeri mart-nisan gibi inşallah.”

"HAMİLE SANIYORLAR"

Program sunucusunun Bekiroğlu’na “Bu doktor hatası değil mi?” sorusunu yöneltmesi üzerine oyuncu, günlük hayatta yaşadığı zorluklara da değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabii canım… Herkes ‘Kilo aldın mı, hamile misin?’ diyor. Kilo aldım mı? Evet, ilaç kullanıyorum çünkü. Burada poşetim var, buramda da fıtığım patladı. O yüzden bu korseyle geziyorum.”