Süperstar Ajda Pekkan, 80. yaş gününü kutladı.

Pekkan, doğum günü dolayısıyla mesaj atan hayranlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile teşekkür etti.

Söz konusu paylaşım ise kısa sürede yoğun ilgi gördü.

KARDEŞİYLE KUTLADI

Doğum günü kutlamasına ilişkin kareler de paylaşan Pekkan'ın yaş günü kutlamasına kardeşi Semiramis Pekkan da eşlik etti.

"HEPİNİZİ SEVGİYLE KUCAKLIYORUM"

Pekkan hayranlarına 'Kıymetlilerim' şeklinde hitap ettiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Doğum günümde paylaştığınız tüm içten mesajlarınız, aramalarınız ve güzel dilekleriniz için her birinize gönülden teşekkür ederim. Enerjiniz, sıcaklığınız ve samimi duygularınız beni her zaman olduğu gibi çok mutlu etti. Varlığınız ve sevginiz benim için en değerli hediye. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.