Ebru Gündeş Riyad konserinde şarkıları Arapça söyledi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Orta Doğu'nun ünlü seslerinden Assala ile sahneye çıkan şarkıcı Ebru Gündeş'in Arapça performansı dikkat çekerken, 1 saatlik konser karşılığında 20 milyon TL aldı.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 10:54
  • Ebru Gündeş, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Assala Nasri ile aynı sahneyi paylaştı.
  • Gündeş, popüler şarkılarını Arapça seslendirerek sosyal medyada ilgi topladı.
  • Konserdeki performansı karşılığında 580 bin dolar aldığı iddia edildi.

Yaptığı evlilikler ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bu kez de Suudi Arabistan'da katıldığı bir konserle gündeme geldi. 

Ünlü şarkıcı Gündeş, Başkent Riyad'da misafir olarak bir konsere katıldı. 

TÜRKÇE VE ARAPÇA DÜET 

Orta Doğu'nun yıldızı Assala Nasri ile sahneye çıkan Gündeş, popüler şarkılarından 'Gönlümün Efendisi' ve Asalla'nın 'Aktar' şarkısını Türkçe ve Arapça olarak seslendirdi. 

ALDIĞI ÜCRET GÜNDEM OLDU

Gündeş'in bu performansı sosyal medyada gündem olurken, aldığı iddia edilen ücret ise çok tartışıldı. 

Kulislerde dönen iddiaya göre Gündeş, sadece 1 saatlik performansı karşılığında 580 bin dolar (Yaklaşık 20 milyon TL) aldı. 

