Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses açıklaması: İlaçları bile eksik veriliyor

Survivor 2026'ya katılan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın bu macerası sadece 17 gün sürdü.

Yarışma sonrası, TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına katılan Çıtak, yarışmaya ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

"DERDİ OLSA HİÇ DÜŞÜNMEDEN KOŞARIM"

Babası İbrahim Tatlıses ile ilişkilerine ilişkin konuşan Çıtak, "Bir derdi olsa hiç düşünmeden koşarım. Düşmanım da olsa sırtımı dönmem" diyerek Tatlıses'in 'Aramam' şarkısını seslendirdi.

"İLAÇLARININ BİLE EKSİK VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Tatlıses'in yanından kimsenin bulunmadığını söyleyen Çıtak, ardından şunları söyledi:

"İlaçlarının bile eksik verildiğini düşünüyorum. Çok net söylüyorum. Yanında bir kere ailesinden kimse yok. Sadece maaş karşılığı çalışanlar var."

"BAYHAN KÖTÜ BİRİ DEĞİL AMA SERT MİZAÇLI"

Yarışma arkadaşı Bayhan'a ilişkin de konuşan Çıtak, şunları kaydetti:

"Gerçeği mi duymak istiyorsunuz? Kötü niyetli biri değil asla ama sert mizaçlı. Kilit sözleri var. Bir laf ağzından çıktığında gerçekten çivi gibi söz diyebilirim bazılarına. Bayhan'dan gelince kırılıyorsunuz. Serhan ona yardım etmek istedi, 'Sen karışma moruk' dedi. Serhan'ın gözleri doldu. Her şeyi çok biliyor, çok karışıyor. Bizim halkımız birazcık da zamanında yaşamış olduğu hikayesinden çok etkilendi. O hikayeye bakınca, Bayhan'a karışmayın diyor. Kötü bir adam değil ama sert mizaçlı. Kibir var."