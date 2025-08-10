Ajda Pekkan imaj değiştirdi

Ajda Pekkan uzun bir aranın ardından imaj değişikliğine gitti.

Konserlerine ara vermeden devam eden Pekkan, yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Ajda Pekkan yıllardır kullandığı platin sarı saçlarından vazgeçip, kumral tonlara geçiş yaptı.

Yeni imajıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Pekkan, sosyal medyada gündem oldu.

GÖREN TANIYAMADI

Ajda Pekkan, tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken Hadise'ye benzetildi.

Ajda Pekkan'ı bazı hayranları da tanımakta zorlandı...

"3-4 AYDA BİR BOTOKS

Pekkan, daha önce yaptığı bir açıklamada "Aldığım pozitif enerji yüzüme yansıyor. Başka bir şey yok. İhtiyacım olursa yine estetik yaptırırım.

Bunu saklayacak bir durum da yok. Sadece 3-4 ayda bir göz altlarına, dudak etrafına botoks yaptırıyorum." demişti.