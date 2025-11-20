Akciğerinde kitle tespit edilen Semiramis Pekkan'ın son sağlık durumu

Semiramis Pekkan, köpeğini gezdirirken kafasını bir demire çarparak sırtüstü merdivenlerden düşmüştü. Hastanede yapılan muayenede herhangi bir kırığa rastlanmayınca 'Buraya kadar gelmişken check-up yaptırayım' diyen Pekkan, akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından tedavi altına alınmıştı.

Semiramis Pekkan, tedavi sırasında saçlarının döküldüğünü açıklayarak hayranlarını üzdü.

"ZEHİR VERİYORLAR"

Pekkan, YouTube için çektiği videoda, sağlık durumuyla ilgili "Çok fena şeyler olmuyor, olmayacak. Çünkü ben kararımı verdim, durum bu. Bir koruma tedavisi alıyorum. Ama ne olursa olsun tabii zehir veriyorlar, başka tatsızlıklar yapabilir diye endişeleniyorlar. İnsan saç kaybediyor. Olabilir, ne olacak? 4 tane peruk yaptırdım kendime. Bir tanesi bu, beğendiniz mi? Bu peruk ne kadar rahat, size anlatamam.”