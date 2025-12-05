Abone ol: Google News

50 gündür yoğun bakımda! Fatih Ürek’in menajerinden yeni açıklama

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, bir açıklama yaparak sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 07:27
  • Fatih Ürek, evinde fenalaştıktan sonra kalbinin 20 dakika durması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
  • 50 gündür yoğun bakımda olan Ürek'in sağlık durumu hakkında menajeri Mert Siliv açıklama yaptı.
  • Ürek'in hayranları, menajerin açıklamasını merakla bekliyor.

İstanbul'daki evinde fenalaşan ve kalbi duran ünlü sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde tekrar hayata döndürülerek bir hastaneye kaldırılmıştı.

20 DAKİKA KALBİ DURDU

Kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu belirtilen ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili kaç gündür sevenleri güzel haber bekliyor.

MENAJERDEN YENİ AÇIKLAMA

Yaklaşık 50 gündür yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten yeni bir haber geldi.

Ünlü şarkıcının menajeri Mert Siliv'den son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi:

"Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı"

