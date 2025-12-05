Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez'den yeni kareler! Minik bikinisiyle sahilde koştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyada aktif olan Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez, sınırları zorladı.

Düğün hazırlıklarını yapan Rodriguez, bikinisiyle sahilde koşarken poz verdi. Minicik bikinisiyle kıvrımlarını sergileyen ünlü isim adından söz ettirdi.

"ŞÜKRAN DUYAN BİRİ"

31 yaşındaki Georgina paylaşımlarına “Hayatı doya doya yaşayan, hayallerin hayalperesti ve sevgisiyle beni yönlendiren, güç veren ve ilham olan Tanrı’ya sonsuz şükran duyan biri" notunu düştü.

Dokuz yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz ağustosta nişanlandıklarını duyuran çiftin, sonunda dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Çiftin, 2026 Dünya Kupası’nın ardından düğün yapacak.