Nebahat Çehre: Şehirde şortla gezmeyin

Nebahat Çehre, bir davette ortaya çıktı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çehre, estetik iddiaları hakkında da konuştu.

"YÜZ HATLARIM BELLİ"

Çehre "Estetik yaptırmadım. Yüz hatlarım bayağı çizgili. Bunları dolguyla yok edebileceğim söylendi.

"YAŞIMI YAŞIYORUM"

Cildimden ve çehremden ödün vermek istemiyorum. Yaşımı yaşıyorum. Keşke yapmasın dediğim oyuncular var ama buna hakkım yok" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİRD ŞORT GİYİLMEMELİ"

Çehre devam eden açıklamasında ise şehirde şortla gezilmesinin doğru olmadığını söyledi ve ekledi;

"Ben şehirde şort giyerek gezilmesini çok tasvip etmiyorum, beğenmiyorum. Sayfiye yeridir şort."