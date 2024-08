Alain Delon’un ailesi, vasiyetini reddetti: Köpeğiyle gömülmeyecek Fransız sinemasının efsanesi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, köpeği Loubo ile gömülmek istediğini söylemişti. Delon'un ailesi, oyuncunun vasiyetini yerine getirmeyeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi

Fransız sinemasının altın çağının yıldız ismi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından son yıllarda daha kötüye gitmişti.

Ulusal bir anma töreni istemediğini daha önce açıkça belirten Delon, "Kamuya açık bir cenaze töreni istemiyorum" demişti.

Delon, Fransa'nın merkezindeki Douchy'de, öldüğü evinde, köpeklerinin yanına gömülmek istediğini "Köpeklerimle birlikte gömülmek istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil, sadece onlarla birlikte olmak istiyorum" sözleriyle ifade etmişti.

Ünlü aktör ayrıca, 10 yaşındaki Belçika Malinois cinsi köpeği Loubo'nun uyutulmasını ve Loiret'teki Douchy köyündeki mezarlığa kendisiyle birlikte gömülmesini istemişti.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ, REDDEDİLDİ

Ancak Alain Delon'un evcil köpeğinin uyutulması ve kendisiyle birlikte gömülmesi isteği, hayvan hakları aktivistlerinin tepkisi sonrası çocukları tarafından reddedildi.

Delon'un ölümünün ardından, aktivistler, Loubo'nun öldürülmesinden duydukları dehşeti dile getirdiler ve Belçika Malinois cinsi köpeğe yeni bir yuva bulmayı teklif ettiler. Brigitte Bardot Vakfı'nın sözcüsü "Az önce oyuncunun kızı Anouchka Delon'u aradım ve bana Loubo'nun ailenin bir parçası olduğunu ve uyutulmayacağını söyledi. Köpek uyutulmayacak" ifadelerini kullandı.

ALAIN DELON KİMDİR?

8 Kasım 1935 tarihinde dünyaya gelen Alain Fabien Maurice Marcel Delon, Avrupa'nın en önemli aktörlerinden biri olarak bilinir. 1960'lardan ve 1970'lerden seks sembollerini ekranlara getiren Delon, Rocco and His Brothers (1960), Plein Soleil (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963), The Yellow Rolls-Royce (1965), Lost Command (1966) ve Le Samouraï (1967) gibi filmlerde büyük beğeni topladı.

Delon, kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi birçok tanınmış yönetmenle çalıştı. 1999'da İsviçre vatandaşlığını aldı. Annesi ve babası kendisi daha çocuk yaştayken ayrılmış olduğundan zorlu bir çocukluk geçirdi.

Dünyaca ünlü yönetmenlerden Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville ve Michelangelo Antonioni gibileriyle çalışma imkânı yakaladı.

2006'da İstanbul Film Festivali'ne katılması beklenirken, katılamayacağını son gün açıklayarak, bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Delon kalp sorunu ile aynı dönemde Tiyatro oyunu da iptal ettirdi.

General De Gaulle el yazmalarını satın alıp, Invalide müzesine bağışladı. Ayrıca hayvanlara tutku ile bağlı olan oyuncu, Brigitte Bardot'un federasyonun talebi ile Çin Cumhurbaşkanı'na hayvanlara kötü davranılmaması ile ilgili açık mektup yazdı. Anthony, Anouchka, Alain-Fabien adında 3 çocuğu var. Babaannesi Korsikalı'dır. Baba tarafı Güney Fransa'dan anne tarafı ise Alsas bölgesindendir. Büyük bir Resim ve Heykel koleksiyonu olan oyuncu, Douchy adlı köydeki geniş arazisinde hayvanları ile yaşıyor.