Aleyna Tilki Londra'da! Dilara Fındıkoğlu defilesine katıldı

Dünyaca ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği Londra Fashion Week defileleri vardı.

Tasarımlarıyla sık sık adından söz ettiren modacı Dilara Fındıkoğlu'nun defilesinde, sürpriz bir isim boy gösterdi.

DEFİLEYE GİTTİ

Hem sahne şovları hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, ünlü modacıyı yalnız bırakmadı.

Defile için yaptığı seçimle sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki, gotik esintilere sahip süper mini şortlu kıyafetiyle peş peşe pozlarını paylaştı. Deri, korsaj detaylı üstle vücut hatlarını vurgulayan Tilki, uzun deri eldiven tercih etti.

Tilki'nin tarzı yine sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi kıyafeti ve pozları çok beğenirken kimi ise şarkıcıyı eleştirdi.