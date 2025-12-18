Aylardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'in vücudunda yaralar oluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz aylarda evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, 20 dakika boyunca duran kalbine yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.

Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken yakın dostu Özlem Gürses, ünlü ismin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"BİTKİSEL HAYATTA"

Özlem Gürses; 'Kısa süreli gözünü açıp kapattığı ifade ediliyor. Fakat uzun süredir yatar pozisyonda olduğu için bedeninde yatamaya bağlı yaraların oluştuğu bilgisi geldi. Hayatı fonksiyonlarını ise tek başına sürdüremediği, bitkisel hayata geçtiği ortaya çıktı.' ifadelerini kullandı.