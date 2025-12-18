Demet Akalın Sefo’ya teşekkür etti: Bana pırlanta günlerimi geri getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Demet Akalın ve Sefo'nun birlikte seslendirdiği 'Yerinde Dur' şarkısı, yazın en çok dinlenen hit parçası haline geldi.

Demet Akalın ve rapçi Sefo, düet şarkıları “Yerinde Dur”un elde ettiği başarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Tüm yaz her yerde çalan şarkı ile ikili, adeta ödüle doymuyor.

"PIRLANTA GÜNLERİME DÖNDÜM"

Hiçbir şarkı 'Yerinde Dur'a yetişemez diyen Demet Akalın, mutluluğunu dile getirdi. Ünlü şarkıcı, Sefo’yu övüp “Daha önce çıkardığım şarkılar da iyiydi ama böyle beklediğimi alamadım. Bu şarkı bana eski, pırlanta günlerimi hatırlattı. Sefo'ya çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Şarkının sonundaki ‘Vay vay vay Demet Ablam’ sözünün insanların arasında şakalaşma olduğunu söyleyen Akalın “Ben ‘Demet Abla’ hitabını sevmem. Yaşlılık gibi geliyor. Hira’nın arkadaşları Demo diyor bana.” diye konuştu.