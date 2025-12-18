Meltem Miraloğlu'ndan evlilik ve din değiştirme iddialarına cevap geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönem ekranın popüler projelerinden biri olan "Hayat Devam Ediyor"da çocuk gelin rolüyle şöhreti yakalayan Meltem Miraloğlu, birkaç yıl önce kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenmişti.

Amerika'da kendine yeni bir hayat kuran oyuncunun evliliği ve çiftin arasındaki yaş farkı, günlerce konuşulmuştu.

DİN DEĞİŞTİRDİ İDDİASI

Geçtiğimiz aylarda kimlik ve belgelerinin çalındığını, Amerika’da rehin tutulduğunu paylaşan Meltem Miraloğlu, son olarak evlendiği ve din değiştirdiği yönündeki iddialarla magazin gündeminde adından söz ettirdi.

Miraloğlu, hakkında çıkan ABD’li Rahip Thomas Wick ile dini bir törenle evlendiği iddialarına yanıt verdi.

"EVLİ DEĞİLİM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, paylaşımında; "Evli değilim, hiç çocuğum yok. Evlenmeyi düşündüğüm bir erkek arkadaşım da yok. Dinimi değiştirmedim.” ifadelerini kullandı.