Aleyna Tilki'den Güllü performansı! Şarkısını söyledi

Arabesk müziğinin güçlü sesi Güllü, Yalova'daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti.

Güllü'nün ölümüyle ilgili iddialar gündeme gelirken Aleyna Tilki'den bir vefa örneği geldi.

Tilki, Güllü hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 25 yaşındaki şarkıcı, Güllü'yü anacağını duyurdu.

"ÖZEL BİR ARABESK COVER"

Ünlü şarkıcı, açıklamasında "Güllü arabesk dünyasının en büyük seslerinden biri. Her zaman sesinden en çok etkilendiğim ve sevdiğim sanatçılardandı. Yeni albüm döneminde farklı soundlar yapıyor olsam da Güllü ve müziğini saygı ve ilhamla anmak için yakında tek seferlik özel bir arabesk cover paylaşacağım sizlerle." dedi.

Takipçilerinden de tam destek alan Tilki'nin paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.