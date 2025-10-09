Alican Yücesoy'dan meslektaşlarını kızdıracak açıklama: "Oyuncuları zavallı buluyorum"

Son olarak final yapan 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasından jüri koltuğunda oturan ünlü oyuncu Alican Yücesoy, 'Bambaşka Sohbetler'e katıldı. Yaptığı açıklamayla birçok meslektaşını sinirlendirecek Yücesoy, oyunculuğun onay bekleyen bir kalabalık olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, mesleği hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti:

"OYUNCULAR ZAVALLI"

“Oyunculuk; onay bekleyen bir kalabalığız biz. Oyuncu dünyasıyla ilgili, bizi biraz kırılgan ve bunu dediğim için bağışlasın beni arkadaşlar ama birazcık zavallı bulurum ben bizim arkadaşları, bizim bu dünyamızı. Bir takdir bekleyen bir onay bekleyen bir tarafımız maalesef var.”

Yücesoy, oyunculuk ödülleriyle ilgili de şu yorumu yaptı:

"BİR ANDA SÖNÜYOR"

“Ödül alana kadar çok heyecanlı bir şey, aldıktan sonra bir anda sönen bir hissi var garip bir şekilde, belki bende öyle bir hissi vardır.”