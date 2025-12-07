Katy Perry ve Justin Trudeau'dan ilk paylaşım!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau aşklarıyla gündemden düşmüyor.

İkili, Santa Barbara açıklarında lüks bir yatta öpüşürken yakalandıkları görüntüler ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Perry, son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tokyo seyahatlerine ait romantik kareleri paylaşan Perry, ilişkisini ilk kez Instagram’da gözler önüne serdi.

AŞK İDDİALARINI REDDETMİŞLERDİ

Daha önce bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenen Katy Perry ve Justin Trudeau, arkadaş olduklarını söyleyerek ilişki iddialarını reddetmişti.