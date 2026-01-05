Alişan 'botoks' iddialarına cevap verdi! Kaşlarını paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şarkıcı ve oyuncu Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu. 2019'da oğulları Burak'a kavuşan ikili, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

Hala sahnelerine hız kesmeden devam eden Alişan, son dönemlerde verdiği kilo ve fit görüntüsünün ardından bu kez estetikle ilgili iddialarla konuşuluyor.

KAŞLARA YORUM YAĞDI

Geçtiğimiz günlerde çıktığı yayın sırasında kaşları ile dikkat çeken Alişan, kısa bir süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isim için botoks uygulaması yaptırmış olabileceğini ileri sürdü.

"KAŞLAR DÜŞTÜ"

Ünlü şarkıcı, çıkan iddialara Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Alişan fotoğrafını paylaşıp, altına 'Kaşlar düştü sakin olalım, her şey yolunda' yazdı.