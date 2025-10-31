Amin Reis fenomen Gizem Yıldız anne oldu: "Vajinal doğum yaptım"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arabada sevgilisiyle çektiği videoda "Amin amin" videosuyla fenomen Gizem Yıldız, evliliği ve özel hayatıyla gündemde.

KUMSAL BEBEK GELDİ

Anne olan Gizem Yıldız, sosyal medyada doğum yaptığını duyurdu ama ne kendisini ne de bebeğini paylaştı. Bunun üzerine fenomene mesaj yağmaya başladı.

Gizem Yıldız'ın eşi ise açıklama yaparak "Yoğunluktan, çekimlerden ve sancısından paylaşım yapamıyor ama iyi" dedi. Saatler sonra ise Gizem Yıldız, takipçilerini paylaşım bombardımanına tuttu.

Ünlü fenomen, kızının adını ise Kumsal koydu. Bir süre sonra ise Gizem Yıldız, 'vajinal doğum' dediği için linç yediğini açıkladı ve tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"NORMAL VE VAJİNAL DOĞUM AYNI"

"Vajinal doğum dediğim için linç yemişim arkadaşlar, normal ve vajinal doğum aynı şey adını ben koymadım ve bunda da ayıp bir durum yok."