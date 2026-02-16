Abone ol: Google News

Angelina Jolie ABD'yi terk etme kararı aldı: Artık ait hissetmiyorum

Dünyaca ünlü başarılı oyuncu Angelina Jolie, bu kez aldığı radikal kararla gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 16.02.2026 15:19
  • Angelina Jolie, Amerika'daki sosyal ve siyasi atmosferin yabancılaştığını gerekçe göstererek ABD'den ayrılmayı planlıyor.
  • Altı çocuğunun büyümesini bekleyen Jolie, ülkesine duyduğu sevgiyi korusa da mevcut değişimlerin yaşam tarzına ters düştüğünü belirtiyor.
  • Jolie, bu yaz çocukları reşit olduktan sonra taşınma hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.

Dünyanın en ünlü oyuncularından Angelina Jolie, yıllardır konuşulan yurt dışına yerleşme planını hayata geçirmeye çok yakın.

TARZINA TERS DÜŞTÜ

Dış basında yer alan haberlere göre, altı çocuğunun Los Angeles’ta büyümesini bekleyen Jolie, Amerika’daki mevcut sosyal-siyasi atmosferin kendisine yabancılaştığını belirtti.

Ünlü oyuncu, ülkesine duyduğu sevgiyi koruduğunu ifade etmekle birlikte Amerika’da yaşanan değişimlerin, kendi değerlerine ve yaşam tarzına ters düştüğünü söyledi. 

TAŞINIYOR

Jolie, sosyal ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı ve bu yüzden artık kendisini ABD’ye ait hissetmediğini dile getirdi. Kararını çocuklarının yetişkin olmasına bağlayan Jolie’nin, bu yaz özellikle en küçük çocukları reşit olduktan sonra taşınma hazırlıklarını tamamlamayı planladığı kaydediliyor.

