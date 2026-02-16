Angelina Jolie ABD'yi terk etme kararı aldı: Artık ait hissetmiyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en ünlü oyuncularından Angelina Jolie, yıllardır konuşulan yurt dışına yerleşme planını hayata geçirmeye çok yakın.

TARZINA TERS DÜŞTÜ

Dış basında yer alan haberlere göre, altı çocuğunun Los Angeles’ta büyümesini bekleyen Jolie, Amerika’daki mevcut sosyal-siyasi atmosferin kendisine yabancılaştığını belirtti.

Ünlü oyuncu, ülkesine duyduğu sevgiyi koruduğunu ifade etmekle birlikte Amerika’da yaşanan değişimlerin, kendi değerlerine ve yaşam tarzına ters düştüğünü söyledi.

TAŞINIYOR

Jolie, sosyal ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı ve bu yüzden artık kendisini ABD’ye ait hissetmediğini dile getirdi. Kararını çocuklarının yetişkin olmasına bağlayan Jolie’nin, bu yaz özellikle en küçük çocukları reşit olduktan sonra taşınma hazırlıklarını tamamlamayı planladığı kaydediliyor.