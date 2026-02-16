Manken Çağla Şıkel'in formda kalmasının sırrı: Yılda iki kere pişi yerim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sunucu ve manken Çağla Şıkel, sağlıklı yaşam konusundaki katı kurallarıyla biliniyor.

SERT SINIRLARI VAR

İddialara göre şeker ve yağlı gıdalardan mümkün olduğunca uzak duran Şıkel, Türk mutfağının ve hafta sonu kahvaltılarının en sevilen o çıtır pişilerinden vazgeçemiyor.

6 AYDA 1

Formu hiç bozulamayan ünlü sunucu, pişiyi yılda sadece 2 kez yani tam 6 ayda bir tüketiyor.

Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda paylaştığı kahvaltı tabağı ile olay olmuştu. Tabağında sadece biraz çiğ kuru yemiş ve aldığı ilaçlar bulunuyordu. Fotoğrafı Instagram hesabında paylaşan ünlü isim, takipçilerini şaşırtmış ve büyük bir tartışma konusu olmuştu.