Arda Turan'dan romantik paylaşım: Bu güzel kız iyi ki doğmuş

Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan, 2018 yılında evlenmiş ve iki oğullarıyla mutluluklarına mutluluk katmışlardı.

"İYİ Kİ.."

Turan, son olarak Sevgililer Günü'nde eşine olan sevgisini dile getirerek dikkat çekti. Turan, Doğan'ın sunduğu programa telefonla bağlanıp, romantik mesajlar gönderdi. Ünlü isim, ilk olarak eşinin annesi ve babasına dönerek, "İyi ki bu güzel kızı doğurmuşsunuz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra duygularını eşine yönelten Turan, "Benim sevgilim, eşim, hayat arkadaşım olmuş. Sevgilim, normalde özel günleri kutlamayı sevmediğimi biliyorsun ama bizim de Sevgililer Günümüz kutlu olsun. İyi ki evlatlarımın annesisin. İyi ki onları doğurdun, seni çok seviyorum karıcığım." sözleriyle romantik bir an yaşattı. Arda Turan'ın bu hareketi, kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekti.