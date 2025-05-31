Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı profesyonel dansçı oldu

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Hollywood’un ünlü çiftlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt’in ilk biyolojik çocukları Shiloh'un geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan dans videoları, uzun sürede gündem olmuştu.

Vareity'nin haberine göre, ünlü çiftin kızı, Los Angeles'ta bir etkinlikte dans etti.

SAHNE ADI: SHI

Fransız tasarımcı Isabel Marant'ın yeni koleksiyonunu tanıtmak için düzenlediği etkinlikte Shiloh, dansçı olarak yer aldı.

'Shi' adını kullanan Shiloh, şarkıcı Luella'nın şarkısı eşliğinde dansçılarla birlikte performans sergiledi.

BABASININ SOYADINI RESMEN BIRAKTI

Namibya doğumlu genç yıldız, uzun bir süredir dans kursuna gidiyor.

Zaman zaman sosyal medyada videoları paylaşılan Shiloh, babasının soyadını resmen bırakmıştı.

6 KARDEŞ ANNELERİ İLE YAŞAMAYA BAŞLADI

Tam adı 'Shiloh Nouvel Jolie-Pitt' olan Shiloh, artık yalnızca 'Shiloh Jolie' oldu.

Jolie ve Pitt ikilisinin boşanmasının ardından Shiloh ve diğer beş kardeşi, anneleri Angeline Jolie ile birlikte kalıyor.

GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh, 2006'da Namibya'da dünyaya gelmişti.

Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Shiloh, zaman zaman annesiyle etkinliklerde boy gösteriyor.