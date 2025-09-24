Anne Defne Samyeli konuştu! Derin Talu'nun ilişkisine onay verdi

Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu, özel hayatıyla gündemde.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü isim, Tanalp Tokgöz ile bir süredir aşk yaşıyor. Talu, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin annesiyle tanışmıştı.

"GENÇ BİR KIZ"

Bu tanışma sonrası Defne Samyeli'den ilişki yorumu gecikmedi. Özel bir davette görüntülenen Samyeli, kızının ilişkisi hakkında şöyle konuştu; ''Genç bir kız. Bir ilişki yaşıyor, kendi tercihidir.

"YAŞINA UYGUN"

Gayet güzel, yaşına uygun bir ilişki yaşıyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Derin hep sanki daha farklı ve marjinalmiş gibi sunuldu. Bir takım operasyonlar oluyor... Yani alıştığımız şeyler."