Annesi ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti Seren Serengil dua istedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Annesinin yoğun bakımda olduğunu ve acilen başka bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini belirten Seren Serengil, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı'na seslenmişti.

Yardım isteyen Serengil'in çağrısı sonrası Sağlık Bakanlığı devreye girmişti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Serengil, teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Sağlık Bakanım çok büyük bir çaresizliğin içindeyken anneme uzattığınız eli asla unutmayacağım çok teşekkür ederim."

Ambulans uçakla Fethiye'den İstanbul'a getirilen Nevin Teoman'ın tedavisi devam ediyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Serengil, annesinin durumunu açıkladı.

DUA İSTEDİ

Serengil, annesiyle ilgili yayımladığı paylaşımda "Annem için arayan soran herkes için teşekkür ederim. Hala yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Birazdan anjiyoya alınıyor dualarımızla." ifadelerini kullandı.