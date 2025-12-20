Miss Turkey'de Türkiye kraliçesi seçildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1980'den beri yapılan Miss Turkey Organizasyonu'nda 43. etkinlik gerçekleştirildi.

Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 kız, önceki gün jüri karşısına çıktı.

Zorlu değerlendirme sonucu ilk 20’ye girmeyi başaran Miss Turkey adayları, jüri tarafından değerlendirildi.

MISS TURKEY FİNAL ADAYLARI

İlayda Güvenç



Hülya Fazla



Sude Çetinkaya



Yasemin Arık



Arya Bozabalı



Naz Şimşek



Başak Kaya



Begüm Nil Kutluay



Mukadder Albaz



Irmak Elmacı



Sıla Çetin



Irmak Dokuzoğlu



Yasemin Serpil



Zeynep Arslan



Ayşenur Büşra Selvitop



Didar Azra Nur



İlayda Pulat



Merve Sude Ötkün



Azra Başak Aslan



Sıla Saraydemir

Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey’de dereceye girenler belirlendi.

İLK 5'E GİRENLER

İlayda Güvenç



Yasemin Serpil



Numara Zeynep Arslan



Irmak Dokuzluoğlu



Sıla Saraydemir

Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy’dan oluşan jüri üyeleri, Sıla Saraydemir'i Türkiye'nin kraliçesi seçti.

İLK ANNESİ TEBRİK ETTİ

22 yaşındaki Sıla Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyor.

Yarışmada; Miss Supranational ise İlayda Güvenç oldu.

Saraydemir'i ilk tebrik eden ise annesi oldu. Annesiyle benzerliği de gecenin dikkat çeken anlarındandı...