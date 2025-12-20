Miss Turkey'de Türkiye kraliçesi seçildi

- Miss Turkey 2023'te Sıla Saraydemir Türkiye kraliçesi seçildi.
- Sıla Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğrenci ve annesiyle benzerliği dikkat çekti.
- Yarışmada Miss Supranational unvanını İlayda Güvenç aldı.
1980'den beri yapılan Miss Turkey Organizasyonu'nda 43. etkinlik gerçekleştirildi.
Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 kız, önceki gün jüri karşısına çıktı.
Zorlu değerlendirme sonucu ilk 20’ye girmeyi başaran Miss Turkey adayları, jüri tarafından değerlendirildi.
MISS TURKEY FİNAL ADAYLARI
İlayda Güvenç
Hülya Fazla
Sude Çetinkaya
Yasemin Arık
Arya Bozabalı
Naz Şimşek
Başak Kaya
Begüm Nil Kutluay
Mukadder Albaz
Irmak Elmacı
Sıla Çetin
Irmak Dokuzoğlu
Yasemin Serpil
Zeynep Arslan
Ayşenur Büşra Selvitop
Didar Azra Nur
İlayda Pulat
Merve Sude Ötkün
Azra Başak Aslan
Sıla Saraydemir
Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey’de dereceye girenler belirlendi.
İLK 5'E GİRENLER
İlayda Güvenç
Yasemin Serpil
Numara Zeynep Arslan
Irmak Dokuzluoğlu
Sıla Saraydemir
Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy’dan oluşan jüri üyeleri, Sıla Saraydemir'i Türkiye'nin kraliçesi seçti.
İLK ANNESİ TEBRİK ETTİ
22 yaşındaki Sıla Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyor.
Yarışmada; Miss Supranational ise İlayda Güvenç oldu.
Saraydemir'i ilk tebrik eden ise annesi oldu. Annesiyle benzerliği de gecenin dikkat çeken anlarındandı...