Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan yeni yıl karesi

İngiltere Kraliyet Ailesi, yeni yıla hazır.

Prenses Kate Middleton ve Prens William, yıllık geleneksel aile pozunu paylaştı.

ÇOCUKLARLA AİLE POZU

Kraliyet'in gözde çifti, üç çocuğu Prens George, Prens Charlotte ve Prens Louis ile Noel kartlarını yayınladı.

NİSAN AYINDA ÇEKTİRİLDİ

Josh Shinner tarafından Nisan 2025'te çekilen fotoğraf, dün Kraliyet çiftinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Fotoğraf, ailenin bu yılın başlarında Prens William'ın Babalar Günü'nü kutlamak için paylaştığı ve nisan ayında Prens Louis'nin 7'nci doğum günü ile temmuz ayında Prens George'un 12'nci doğum günü için çekilen portre fotoğrafları serisinden biri gibi görünüyor.