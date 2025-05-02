Annesini yeni kaybeden Tarkan'dan duygulandıran paylaşım! Konserde yaşananları ilk kez anlattı

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Megastar'ımız Tarkan'ın 68 yaşında kalp krizinden hayatını kaybeden annesi Neşe Tevetoğlu 17 Nisan'da İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Avrupa turnesinde olan Tarkan, haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Tarkan'ı yakınları ve sevenleri cenaze töreni boyunca yalnız bırakmadı.

Annesinin vefatının ardından ilk kez sahneye çıkan Tarkan gözyaşlarını tutamadı. Almanya'nın Stuttgart kentindeki konsere yoğun katılım olmuştu.

Gözyaşlarına boğulan sanatçıya, sevenlerinden alkışlı destek gelmişti. Ünlü sanatçı o anlarla ilgili, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Tarkan, duygulandıran mesajında şu ifadeleri kullandı:

"HİÇ UNNUTMAYACAĞIM"

''Acım acınız, gözyaşım gözyaşınız oldu dün gece. Beni bağrınıza basıp sarmaladınız sevginizle. Benim için zor ama çok anlamlı ve özel bir geceydi. Sizlere en ihtiyacımın olduğu bu zamanımda bana ne güzel destek ve teselli oldunuz. Hiç unutmayacağım. İyi günde kötü günde el ele.. Çok teşekkürler canlarım. Çok teşekkürler sevgili Stuttgart."