Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan'ın doğum gününü kutladı: "İyi ki sen"

- Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın 40. doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
- "Nice güzel senelere, iyi ki çocuklarımın annesisin" şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı.
- Aynı zamanda, Ukraynalı sunucu Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajda gözlerden kaçmadı.
Ukrayna'nın Shaktar Donetsk takımını çalıştıran teknik direktör Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın 40'ıncı doğum günü için paylaşım yaptı.
"GÜZEL KARIM"
Ünlü teknik direktör, "Nice güzel senelere benim güzel karım. İyi ki çocuklarımın annesisin, seni seviyorum" dedi.
GÜZELLER KARŞISINDA GERGİN
Ukraynalı sunucu Daria Bondar Savina ile Shakhtar Donetsk'in medya kanalına verdiği röportajda Turan, gündem olmuştu.
Röportaj esnasında Turan'ın güzel sunucuyla göz teması kurmaktan kaçınması, ve gergin halleri çok konuşulmuştu.