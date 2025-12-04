Teoman'ın sahnesinde şaşırtan anlar! Dansına yorum yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk rock müziğinin usta isimlerinden Teoman son konserinde şaşırtan anlara imza attı.

TEOMAN'IN KONSER HALLERİ

Her yaptığı her söylediği olay olan Teoman, konser sırasında vokalinin yanında diz çöküp genç sanatçının bacaklarına uzun uzun baktıktan sonra dokunması, sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü sanatçı daha sonra dans etmeye başladı. Teoman'ın garip dansına da yorum yağdı.