Cemal Can Canseven asker tıraşı oldu! Teslim olmak için gün sayıyor

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, Survivor yarışmasına katıldıktan sonra takipçi sayısını 3 milyon 150 bin arttırarak bir rekora imza atmıştı.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemal Can Canseven, askerliğini nerede yapacağını Instagram hesabından paylaşmıştı.

ASKER OLACAK

Canseven, ünlü bir isim olduktan sonra sosyal medyadaki aktif halini sürdürüyor.

Instagram'da adından söz ettirmeye devam eden fenomen bu sefer de askerlik paylaşımlarıyla gündem oldu

TIRAŞ OLDU

Survivor şampiyonu, birliğine teslim olmadan önce asker tıraşı oldu. Canseven, yeni halini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Bedelli askerlik yapacak olan Cemal Can Canseven, daha önce yaptığı paylaşımında "Manisa/ Alaşehir. Haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım bana ulaşın. Askerliğe sevk belgemi aldım, geri sayım başladı. Aralık Manisa Alaşehir devrelerim bir ses verin da" demişti.