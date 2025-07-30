Armağan Çağlayan kendisine gelen teklifi paylaştı: "Okurken şoke oldum"

Yayıncılığına YouTube'da devam eden Armağan Çağlayan, kişisel X ve Instagram hesabını da aktif olarak kullanıyor.

Ayvalık'ta yaşayan Çağlayan, kendisine gönderilen bir mesajı sosyal medyada ifşa etti.

"TATİL İSTİYORUM"

Bir kadın, birlikte tatil yapma teklifinde bulunduğu Çağlayan'a yemek hazırlayabileceğini, temizlik yapabileceğini belirterek "Tatile çok ihtiyacım var." dedi.

Mesajın samimiyet sınırlarını aşan tonu ve ısrarcılığı dikkat çekerken Çağlayan, gelen mesajı alaycı bir dille paylaştı:

"AĞZIM AÇIK OKUDUM"

"Bu istek kaçıncı 'level' bilemedim ben :))) Öyle ağzım açık okudum DM'i :))))) Herhalde benimle kafa buluyor diye karar verdim!"