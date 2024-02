Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ sorusuna samimiyetle cevap verdi 27 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl tek celsede biten Arzum Onan'a Mehmet Aslantuğ sorusu yönetildi.

ensonhaber.com

Yıllarca ünlüler dünyasının örnek çitleri arasında gösterilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak boşanmıştı. Tek celsede boşanan ünlü çift, adliyeden el ele çıkmıştı.

"Biricik sevgili Arzum’u ben terk etmedim"

Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mehmet Aslantuğ "Biricik sevgili Arzum’u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi:

"Artık karı koca gibi hissetmiyorum"

Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım; ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum" demişti.

Ünlü oyuncu, sözlerine "Ben de... Pek kolay olmasa da... Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim: 'Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara.' Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın, kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak" diye devam etmişti.

Arzum Onan'a 'Mehmet Aslantuğ'la yeniden barışma ihtimali sorusu yönetildi.

"Can için"

Onan; 'Biz Mehmet'le her zaman birbirimizin yanındayız. Can üzerinden bireysel olarak da birbirizin her daim ihtiyacında, acısında, mutluluğunda her daim birlikteyiz bu anlamda' diyerek yanıt verdi.