Arzum Onan'dan aşk paylaşımı! Karlar içinde sevgilisiyle poz verdi

Çocuğunun babası meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile 1996'da hayatını birleştiren güzel oyuncu Arzum Onan, 27 yıl süren evliliklerini ise 2023'te sonlandırmıştı.

Los Angeles’a yeni aşkı için sık sık uçan Arzum Onan, sevgilisi Orkan Özkan ile güzel anlar biriktirmeye devam ediyor.

AŞK PAYLAŞIMI

Bugüne kadar ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Arzum Onan, sevgilisi Orkan Özkan ile birlikte bir paylaşım yaptı.

KARLAR ALTINDA

Karlar altında verdikleri romantik pozla dikkat çeken Onan, bu paylaşımla aşkını adeta aşkını ilan etti.

İkili, 2024'te ilk kez birlikte görüntülenmiş ancak ilişkilerini gözler önünde yaşamayı tercih etmemişti.