Wanda Nara'dan yeni açıklamalar: Icardi'nin bana 600 bin dolarlık borcu var

Evlilikleri ihanet sebebiyle biten Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki kriz, her geçen gün artarak devam ediyor.

Nara, bir televizyon programına telefonla bağlanarak eski eşiyle yaşadığı hukuki sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

600 BİN DOLAR

Canlı yayında konuşan Wanda Nara, bir kez daha Mauro Icardi’nin kızları için ödemesi gereken yaklaşık 600 bin dolarlık nafaka borcu bulunduğunu söyledi.

WANDA KARARLI

Bu parayı tahsil etmek için hukuki süreci sonuna kadar götürmekte kararlı olduğunu dile getiren Nara, gerekirse Nordelta’da 'Hayallerinin evi' olarak bilinen lüks konutun satışa çıkarılabileceğini söyledi.

SUÇLAMALARI BİTMİYOR

Nara, evli olduğu dönemde Mauro Icardi'nin çalışmasına izin vermediğini öne sürerek, bu nedenle ek bir maddi tazminat davası açacağını duyurdu.

Programda yer alan bilgilere göre; Wanda Nara, Icardi’nin yalnızca çocukların sağlık sigortasını ödediğini, bunun dışında eğitim ve diğer masraflara katkı sağlamadığını dile getirdi. Geçmiş yıllardan kalan binlerce dolarlık sağlık ve nafaka borcu olduğunu da sözlerine ekledi.