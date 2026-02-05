Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2011 yılında da Survivor yarışmasına katılan Didem Ceran, uzun süredir ortalarda yoktu.

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Didem Ceran, şimdi de yüz nakli yaptırdığını duyurdu.

YÜZ NAKLİ OLDU

Kore'de yüz nakli ameliyatı olan geçirdiği açıklayan Didem Ceran, tüm işlemleri tek tek sıraladı.

Daha önce de birçok estetik operasyon geçiren Ceran, 'Türkiye’de geçirdiğim ameliyat daha basit bir işlemdi ve buna rağmen 5. güne kadar ciddi ağrılar yaşadım. Kore’de ise durum bambaşkaydı.

İŞLEMLERİ SIRALADI

Burada çene kemiklerim yeniden yapılandırıldı, geriye alındı, kemikler kesildi, çıkan kemik dokusu toz haline getirilip dolgu olarak kullanıldı.

Derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting, ayrıca göğsümde yıllar önce patlamış silikon nedeniyle temizleme işlemleri yapıldı.

OPERASYON 2 GÜN SÜRDÜ

Operasyon iki güne bölündü. İlk gün 4–5 saat, ikinci gün yaklaşık 10 saat süren çok ağır bir cerrahi geçirdim buna rağmen hiç ağrım olmadı.' ifadelerini kullandı.

İyileşme sürecini gün gün paylaşan Didem Ceran'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı.