Arzum Onan'dan estetik açıklaması: "Kandırıldım"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çocuğunun babası kendisi gibi oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Onan, estetiği olmadığını ve yaşadığı travmayı anlattı. Oyuncu, “Dişlerimi sıkıyorum, botoks var. Alnıma botoks yapılmıştı, hareketsizlik halini sevmemiştim artık yaptırmıyorum.

"KANDIRILDIM"

Estetiğim yok ama çok eskiden üst dudağım yoktu, minnacık yaptırdım. ‘Altı ay sonra geçecek’ dediler ama kaldı. Erimedi ve geçmedi, kandırıldım. Oradan gelen bir korku var. Yüzüme bir şey yaptırmaya korkuyorum. O yüzden geçmişte travmam var” dedi.

Ünlü oyuncu, heykel yaparken yüzünü yakıp, iki parmağını sakatladığını söyledi. Onan, “Gözlükle altı saat kaynak yaptım, yüzümde donanım olması lazımdı. Cahillik yani.. Haftalarca evden çıkamamıştım” dedi.