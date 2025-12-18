Yıldız Tilbe'den Hülya Avşar açıklaması geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aralarının açık olduğu iddia edilen Hülya Avşar ile Yıldız Tilbe'nin olayında yeni gelişmeler yaşandı.

Avşar’ın Tilbe’ye “Çok çirkin, sanatı bırak. Kime ne lâzımsın?” gibi sözler söylediği, Tilbe’nin de benzer şekilde cevap verdiği öne sürüldü.

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine atfedilen ifadeleri net bir dille reddetti.

"10 YIL ÖNCENİN"

Tilbe, 'Selamlar, Hülya Avşar için günlerdir yazılan o hakaret cümleleri benim ağzımdan çıkmamıştır. 10 yıl önce yaşanmış bir olayda söylemediğim sözlerin bir fotoğrafımla birlikte paylaşılıp, söylemişim gibi kullanılması ve güncellenmesini doğru bulmuyorum.' dedi.

Bu gelişmenin ardından Hülya Avşar da Tilbe’nin paylaşımına bir kalp emojisi bırakarak tepki verdiği görüldü. İki isim arasındaki bu son durum, haklarında çıkan iddiaların doğru olmadığını kanıtladı.