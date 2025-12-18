Gupse Özay, erkekleri uyardı: Sağlığınız için hanımcı olun

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Deliha' filmi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında evlenmişlerdi. Barış Arduç ve Gupse Özay'ın bu mutlu evliliğinden bir de kızları dünyaya gelmişti.

Özel hayatlarını gözlerden uzak sürdürmelerine rağmen sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çift, evlilikleriyle beğeni topluyor.

"BİR ARA DİYORDUM"

Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay, konuk olduğu bir YouTube programında hayranlarından gelen yorumları yanıtlamıştı. Bir takipçi: "Gupse her sabah 'Kocama bak be!' diyordur." şeklinde bir yorum yapmıştı. Özay ise espirili bir dille şöyle yanıt verdi:

"Bir ara diyordum. Artık demiyorum. Deniz manzaralı bir evde yaşayınca bir süre sonra denize bakmayı bırakmak gibi bir şey."

BARIŞ ARDUÇ: EŞİM NE DİYORSA DOĞRUDUR

Barış Arduç ise eşinin sözlerine sahip çıkarak 'Ne diyorsa doğrudur, benim karım' diyerek hanımcılığını konuşturmuştu.

"BEYLER HANIMCI OLSUN"

Eşiyle haberlerde birbirlerine cevap veren ünlü çiftten Gupse Özay yeni br açıklama daha yaptı. Eşinin son söylediklerini değerlendiren Özay, 'Beylerin biraz yardımcı olmaları gerekiyor sağlıklarının yerinde olması için.' diyerek güldü. Ardından 'Bana saygılı bir eşim var' diyerek konuyu tatlıya bağladı.