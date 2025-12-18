Şarkıcı Altay'ın sahne ritüelleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Altay, yıllar önce çıkardığı "Berduş" şarkısıyla ünlenmişti.

Magazin dünyasından uzak durmayı tercih eden Altay, bu kez bugüne kadar çok fazla bilinmeyen bir alışkanlığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Altay'ın konserlerinde vazgeçilmezi haline gelen bandanası, adeta onun sahne ritüelinin oldu.

"BANDANA BENİM UĞURUM"

Ünlü şarkıcının sahneye bandanasız çıkmadığı öğrenilirken, bu alışkanlığın ardındaki sebep de merak konusu oldu.

Katıldığı bir konserde konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Altay, bandananın kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getirerek, "Bandanam sahneye çıkarken hep var. Aslında bir nevi benim uğurum. İsteyen tüm dostlarıma da hediye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.