Aşıklar davette! Çağatay Ulusoy galaya sevgilisi Aslıhan Malbora ile katıldı

Eşref Rüya ile ekranlarda reyting rekorlarına doymayan Çağatay Ulusoy'un boş zamanı yok. Yakışıklı oyuncu bir yandan da film çekiyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu'nun paylaştığı Uykucu filminin galası, dün akşam İstanbul'da gerçekleşti. Birçok ünlü ismin akın ettiği gecede Aslıhan Malbora da sevgilisini yalnız bırakmadı.

PAYLAŞIMA KALP KOYDU

30 yaşındaki Aslıhan Malbora, sevgilisine galadan kalp emojisiyle paylaştığı bir kareyle destek verdi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Malbora'nın paylaşımı büyük ilgi gördü.

İkili galada birbirlerine sarılmayı da ihmal etmedi. İlişkilerini gizlemeyen aşıkların uyumu da çok beğenildi.