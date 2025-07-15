Aşk hayatı hızlı ünlülerden! Aslı Bekiroğlu yeni aşkını açıkladı

Aşk hayatında bir türlü mutluluğu bulamayan isimlerden Aslı Bekiroğlu, son sevgilisi hem de meslektaşı Furkan Rıza Demirel ile de yollarını ayırmıştı.

Aşk acısı kısa süren ünlü oyuncu, yeni sevgilisi rapçi Uğurcan Günay’la aşk dolu fotoğraflarını Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

"YAZ MEYVESİ TADINDA"

Ünlü oyuncu, yeni sevgilisi Uğurcan Günay ile yeni fotoğraflarını Instagram'dan ''Yaz meyvesi tadında'' notuyla paylaştı.

Taze aşk kareleri kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

TANIDILAR

Bekiroğlu, geçtiğimiz hafta rapçi Uğurcan Günay’la kol kola yürüyüş yaparken kameralara yakalanmıştı. Poz da veren Bekiroğlu, Günay’la henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söylemişti.