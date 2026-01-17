Tarkan yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da sahne aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü şarkıcı Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul’da vereceği 8 konserin ilkini Volkswagen Arena'da gerçekleştirdi.

Konsere 1997'de aynı adla çıkardığı 'Ölürüm Sana' şarkısıyla başlayan Tarkan, ardından 'Dudu' şarkısını seslendirdi.

"AFFEDİN BENİ"

Sahnede kısa bir konuşma yapan sanatçı, "Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım" dedi.

Yoğun ilgi gören konserde Tarkan'ı Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim izledi.

BİLETLER DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ

Konserde sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Tarkan, bugün ile 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak'ta Volkswagen Arena'da konser verecek.

Hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle Tarkan'ın ilk dört konserin biletleri 45 dakikada, sonraki dört konserin biletleri ise yaklaşık 1 saatte tükenmişti.