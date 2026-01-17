Gülşen'den Bülent Ersoy taklidi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bülent Ersoy'un kendisini çeken muhabir ve kameramana gösterdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu.

Ersoy, aracından indiği esnada kendisine yaklaşan muhabirlere bağırdı.

"ÇEKİL BE"

Bir anda sinirlenen Ersoy, "Çekil be! Burnumun dibine giriyorsun" diyerek tepki gösterdi.

TAKLİT ETTİLER

O görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, ünlü isimlerden de taklitler gelmeye başladı.

GÜLŞEN'DEN VİDEO GELDİ

Gülşen, o anları yeniden canlandırırken, Ersoy'un yanında bulunan diğer kişilerin de canlandırıldığı görüldü.

Gülşen de tıpkı Ersoy gibi onu çekenlere, "Çekil be" diyerek yanıt verdi.