Aşk-ı Memnu’nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali! Görenler şaşırdı





2008-2010 yılları arasında yayınlanan "Aşk-ı Memnu" zaman geçse de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem gibi isimlerin başrolleri paylaştığı dizide Katya karakterine hayat veren Ufuk Kaplan, son haliyle gündem oldu.

"KATYA YAŞLANMIŞ"

Son haliyle hayranlarını şaşırtan ünlü oyuncu, sosyal medyada adından söz ettirdi. Değişimiyle görenleri şaşırtan oyuncuya hayranlarından çok sayıda yorum geldi. Ufuk Kaplan'ın son halini görenler "Katya da yaşlanmış" yorumunda bulundu.

1 Ekim 1972 İstanbul doğumlu olan Ufuk Kaplan, aslında Yalovalı. Oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Katya rolüyle geniş kitlelerce tanınsa da, Kaplan'ın oyunculuk kariyeri diziden önceye dayanıyor.