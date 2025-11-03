Aşk karelerine kısa bir mola! Birce Akalay'dan aile paylaşımı geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz haftalarda ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ifadesi alınan oyuncu Birce Akalay, magazin gündeminde yer almıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Akalay, son olarak aile pozlarına yer verdi.

41 OLDU

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan 41 yaşındaki oyuncu, paylaşımlarıyla ilgi görüyor. Akalay, son olarak ailesiyle birlikte olduğu kareleri yayınladı. Akalay'ın pozuna takipçileri beğeni yağdırdı.

Güzel oyuncu Birce Akalay, Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlenip boşandıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Birce Akalay ve Hakan Kurtaş çifti, geçtiğimiz haftalarda birlikte katıldıkları ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.